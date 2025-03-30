الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

إقبال كثيف على الشيكولاتة بالبحيرة قبل عيد الفطر (فيديو وصور)

اسعار الشكولاته بالبحيرة،
اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو

تشهد محال الحلويات والشكولاته بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من مواطني المحافظة وذلك قبل ساعات قليلة من عيد الفطر المبارك، حيث تعد عادة شراء الشكولاته من أهم العادات وجزءً أساسيًا من تقاليد العيد حيث يزداد الطلب على الشوكولاته والمكسرات والتمور بأنواعها المختلفة لتقديمها خلال أيام العيد.
 

 

اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو
اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو

أنواع وأسعار الشكولاته بمحافظة البحيرة

وتتراوح أسعار الشكولاته وتسجل شوكولاته حورس سعر يصل إلى 90 جنيهًا للكيلو الواحد  في حين تحظي  شوكولاته كوفرتينا بشعبية كبيرة أيضًا حيث يصل سعرها إلى 180 جنيهًا وشوكولاته فيينا التي تعتبر من الأنواع الفاخرة فتسجل سعرًا مرتفعًا يصل إلى 280 جنيهًا. كما توجد أنواع أخرى من الشوكولاته التي تتراوح أسعارها من 350 الى 450  جنيهًا للكيلو

كما يتزايد الطلب على المكسرات مثل السوداني والترمس بشكل كبير حيث تتراوح أسعار السوداني بين 75 و90 جنيهًا، حسب النوع والجودة المقدمة بينما يأتي الترمس بسعر يبلغ 40 جنيهًا، وهو من المقبلات الهامة والتي تحظى بشعبية كبيرة في الأعياد والمناسبات.

اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو
اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو
اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو
اسعار الشكولاته بالبحيرة، فيتو
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وتعكس هذه الأسعار تنوع الأسواق في محافظة البحيرة التي تتيح للمواطنين الاختيار بين المنتجات المختلفة وفقًا لميزانياتهم مع الحفاظ على طابع الاحتفال بعيد الفطر المبارك  حيث تعد عادة شراء الشوكولاتة والحلويات جزءً لا يتجزأ من فرحة عيد الفطر في محافظة البحيرة.

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عيد الفطر المبارك البحيرة محافظة البحيرة اسعار الشكولاته شكولاته حلويات العيد

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