مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

قال الجيش في غانا، مساء أمس السبت، إن 3 مواطنين صينيين فُقدوا في المياه الإقليمية للدولة الأفريقية، ويعتقد بأنهم خُطفوا في "هجوم ممن يشتبه بأنهم قراصنة".

وأضاف الجيش في بيان، أن الهجوم وقع يوم الخميس على سفينة صيد مسجلة في غانا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر البيان أن 7 مسلحين صعدوا على متن السفينة وأطلقوا طلقات تحذيرية قبيل الساعة السادسة من مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، مضيفًا أنهم بقوا على متنها لنحو 3 ساعات اختبأ خلالها بعض أفراد الطاقم.

وقال الجيش، إنه بعد مغادرة القراصنة المشتبه بهم وخروج الطاقم من المخبأ، اكتشفوا أن قبطان السفينة ومساعده وكبير المهندسين مفقودون، مبينًا أن السفينة "منجكسين 1" راسية الآن في ميناء تيما.

وذكر البيان أن البحرية في غانا تحقق في "هجوم ممن يشتبه بأنهم قراصنة".

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