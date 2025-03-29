الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

بيلاروسيا ترسل فريق إنقاذ إلى ميانمار لتقديم المساعدة عقب الزلزال المدمر

زلزال،فيتو
زلزال،فيتو

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية إرسال وحدة خاصة من وزارة الطوارئ إلى ميانمار على متن طائرة عسكرية لتقديم المساعدة في التصدي لآثار الزلزال الذي ضرب البلاد.

وكانت دائرة الصحافة التابعة لوزارة الطوارئ البيلاروسية قد أفادت يوم السبت، بأن الجانب البيلاروسي تلقى طلبا رسميا من سلطات ميانمار للمساعدة في التعامل مع آثار الزلزال.

وبموجب توجيهات رئيس الدولة البيلاروسية، قامت وحدة "زوبر" التابعة لوزارة الطوارئ بإعداد نفسها للسفر إلى ميانمار للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الطارئة وأعمال الإغاثة العاجلة الأخرى.

ومن المقرر إقلاع الطائرة مساء يوم السبت، وسيتم إرسال 66 من رجال الإنقاذ وأربعة كلاب بحث وأربع وحدات من المعدات المتخصصة إلى موقع الكارثة.

وقالت دائرة الصحافة التابعة للوزارة في بيان نشر على قناة "تليجرام": "يتم في مطار ماتشوليشي تجهيز طائرة النقل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية بيلاروس استعدادا لإقلاعها إلى ميانمار لتقديم المساعدة في التعامل مع آثار الزلزال المدمر. 

ويشرف على عملية الإقلاع قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اللواء أندريه لوكيانوفيتش".

ونقل البيان تعليقا للواء لوكيانوفيتش الذي أفاد بأن الرحلة ستتجه أولا إلى نوفوسيبيرسك حيث سيتم التزود بالوقود وإجراء الإجراءات الجمركية، ثم ستواصل الطائرة رحلتها إلى العاصمة الميانمارية مباشرة.

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الزلزال المدمر بيلاروس زلزال وزارة الدفاع البيلاروسية

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