زحام شديد بشارع فيصل والمرور يتدخل لتنظيم حركة المركبات

تواصل إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، جهودها في تسيير الحركة المرورية، بشارع فيصل الذي يشهد زحاما مروريا بسبب نزول المواطنين لشراء احتياجاتهم، تزامنًا مع وقفة عيد الفطر المبارك من الباعة الجائلين والمحلات القاطنة بالشارع، مما أدى إلى تكدس في الحركة المرورية بشكل عام.

حيث تواصل الخدمات المرورية رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بانتظام حركة المركبات ومرور المواطنين.

حملة مرورية بالمحاور الرئيسية

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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