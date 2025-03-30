الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زحام شديد بشارع فيصل والمرور يتدخل لتنظيم حركة المركبات

زحام شديد بشارع فيصل،
زحام شديد بشارع فيصل، فيتو

تواصل إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، جهودها في تسيير الحركة المرورية، بشارع فيصل الذي يشهد زحاما مروريا بسبب نزول المواطنين لشراء احتياجاتهم، تزامنًا مع وقفة عيد الفطر المبارك من الباعة الجائلين والمحلات القاطنة بالشارع، مما أدى إلى تكدس في الحركة المرورية بشكل عام.

حيث تواصل الخدمات المرورية رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين بانتظام حركة المركبات ومرور المواطنين.

حملة مرورية بالمحاور الرئيسية 

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة مرور الجيزة زحام مروري الحركة المرورية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

ابتداءً من اليوم، تعليمات هامة للمسافرين إلى السودان

رحلة تستغرق 12 ساعة، بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا اليوم

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فضل آخر ليلة من ليالي رمضان وحكم الدعاء فيها

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية