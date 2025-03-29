الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب

منتخب المغرب تحت
منتخب المغرب تحت 17 سنة، فيتو

تستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، خلال الفترة من 30 مارس الجاري إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر، في نوفمبر المقبل.

طرفا مباراة الإفتتاح وموعدها

تجمع مباراة الإفتتاح ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، منتخبا المغرب صاحب الأرض أمام منتخب أوغندا، ضمن لمجموعة الأولى، التي تضم معهما منتخبي تنزانيا وزامبيا

تقام مباراة الإفتتاح بين المغرب وأوغندا غدا الأحد، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة 

مباراة المغرب أمام أوغندا ستكون المباراة الوحيدة في اليوم الأول من البطولة 

 مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين

مصر ضد جنوب إفريقيا - الإثنين 31 مارس - الساعة 10 مساء - ملعب البشير 

مصر ضد بوركينا فاسو - الخميس 3 أبريل - الساعة 7 مساءا - ملعب العربي زوالي

 

مصر ضد الكاميرون - الإثنين 6 أبريل - الساعة 7 مساءا - ملعب البشير  

مواعيد مباريات مصر في أمم افريق
مواعيد مباريات مصر في أمم افريق

وكانت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر من العام الجاري.

يرأس بعثة منتخب الناشئين في رحلة المغرب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة كل من أحمد الكاس المدير الفني ووليد مهدي مدير الفريق وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

 

 

 

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