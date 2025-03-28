ننفرد بنشر الجدول الكامل لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب

حصلت فيتو على الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تقام في قطر في شهر نوفمبر المقبل.

موعد مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

وتفتتح بطولة أمم إفريقيا للناشئين يوم الأحد المقبل 30 مارس، والتي تجمع بين منتخب المغرب صاحب الضيافة أمام منتخب أوغندا.

وتقام مباراة المغرب وأوغندا مساء الأحد المقبل، على ملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

جدول مباراة بطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

الجدول الكامل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

الجدول الكامل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى

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