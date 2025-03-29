باليوم والساعة، مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تنطلق فعالياتها في المغرب، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثانية رفقةا منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.. وتستعرض فيتو مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة على النحو التالي:

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا للناشئين

مصر ضد جنوب إفريقيا - الإثنين 31 مارس - الساعة 10 مساء - ملعب البشير

مصر ضد بوركينا فاسو - الخميس 3 أبريل - الساعة 7 مساءا - ملعب العربي زوالي

مصر ضد الكاميرون - الإثنين 6 أبريل - الساعة 7 مساءا - ملعب البشير

مواعيد مباريات مصر في أمم افريق

وكانت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 وصلت إلى العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر في نوفمبر من العام الجاري.

يرأس بعثة منتخب الناشئين في رحلة المغرب وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة كل من أحمد الكاس المدير الفني ووليد مهدي مدير الفريق وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:



عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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