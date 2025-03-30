التوسع في تنفيذ مشروعات شقق الإسكان الأخضر بعدد من المدن الجديدة

تكثف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من تحركاتها للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الأخضر بعدد من المدن الجديدة.

وبدأت الوزارة فى تنفيذ حوالي 55 ألف شقة بمشروعات الإسكان الأخضر بـ9 مدن منها حدائق العاصمة وأكتوبر الجديدة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.

وتخطط الوزارة للتوسع فى محور الإسكان الأخضر وشقق الإسكان الأخضر بمواصفات مختلفة عن الإسكان التقليدي والعمارة بها وحدات بمساحات 75 – 90 مترا مربعا ويتم إنشاؤها بأساليب بناء مختلفة.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، البدء في تنفيذ ١٤ ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، ليصل إجمالي الوحدات التي تم وجار تنفيذها بالمدينة إلى ١٥٤ ألف وحدة سكنية، بالاضافة إلى تنفيذ 88 مبنى خدمي بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار ومئتي مليون جنيه، وذلك لتحقيق خطة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير الخدمات للمواطنين.

وكشفت المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروع شقق الاسكان الأخضر، وأكد أنه مشروع "الإسكان الأخضر" بحدائق العاشر، والذي يضم ١٠٩ عمارات توفر ٢١٣٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، وبلغت نسبة الإنجاز ٥٧%، حيث تم تصميمها بنموذج يضم ثلاث وأربع وحدات بكل طابق.

كما تنفذ وزارة الإسكان بمدينة العبور الجديدة 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية بمشروع عمارات الإسكان الأخضر، و10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، 7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة أسوان الجديدة،

وأكدت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على أن الصندوق يخطط للتوسع فى محور الإسكان الأخضر وشقق الإسكان الأخضر بمواصفات مختلفة عن الإسكان التقليدي والعمارة بها وحدات بمساحات 75 – 90 مترا مربعا ويتم إنشاؤها بأساليب بناء مختلفة.

وتابعت أن الصندوق اتجه للبناء الأخضر لأن النتائج الإيجابية بعيدة المدى ومبشرة وتغطى تحدي الارتفاع في تكلفة البناء عن الوحدات التقليدية، كما تُسهم في خفض نسب استهلاك الطاقة والمياه وتعمل على إعادة تدوير المياه الرمادية.

وأشارت عبد الحميد، إلى أن الصندوق تعاون أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، خلال تدشين مبادرة العمارة الخضراء، موضحةً أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" من أكبر مشروعات الإسكان التي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.

كما أوضحت أن مبادرة العمارة الخضراء يجري تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية في مدن "حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان"، بينما تتضمن المرحلة الثانية بناء ٣٠ ألف وحدة سكنية، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمبادرة ٥٥ ألف وحدة سكنية.

ولفتت إلى أن الصندوق كان قد أطلق مسابقة للحصول على أفضل نموذج يُمكن استخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة، ونجح الصندوق في إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز تمهيدًا لاستخدامه.

وأضافت أن وجود دليل لمواد البناء الواجب استخدامها في الإسكان الأخضر أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة وجود شهادات للمقاولين العاملين في هذا المجال لتشجيعهم على التفوق في هذا المجال.

وأكد الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على اعداد استراتيجية للبناء الأخضر وقيام الدولة بإقرار المجلس الوطني للبناء الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان مقرر للمجلس.

وقال مسعود، إن هناك توجها رئاسيا للتعاون بين الصناعة والبيئة والاستثمار لإصدار تسهيلات وحوافز للاستثمار في صناعات البناء الأخضر بجانب التعاون بين المركز والغرفة في إصدار الدراسات الاقتصادية لتطوير المنتجات وتوافقها بيئيا.

وتابعت أن وجود دليل لمواد البناء الواجب استخدامها في الإسكان الأخضر أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة وجود شهادات للمقاولين العاملين في هذا المجال لتشجيعهم على التفوق في هذا المجال.

وأوضحت أن الصندوق كان محظوظًا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث قدم المركز الدعم الفني لوحدات مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠

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