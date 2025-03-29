بعد مد المهلة، شروط الاستفادة من تيسيرات سداد متأخرات وحدات وأراضي الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.

شروط الاستفادة من التيسيرات:

_الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات.

_الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

_لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

_ لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

_ لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة حدائق أكتوبر أرض تجاري اداري بمساحة 4063 مترًا بسعر 15280 جنيهًا، وأرض طبي بمساحة 4406 أمتار بسعر 13550 جنيهًا وأرض نادي بمساحة 9807 أمتار بسعر 4910 جنيهات للمتر وأرض عمراني بمساحة 56759 مترًا بسعر 4780 جنيهًا للمتر وأرض نادي اجتماعي بمساحة 754 مترًا بسعر 5245 جنيهًا للمتر.

كما تطرح بمدينة برج العرب الجديدة أرض اجتماعي بمساحة 6018 مترًا بسعر 9590 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 1500 متر بسعر 16250 جنيهًا.

وحذر جهاز مدينة 6 أكتوبر جميع المواطنين وأصحاب الأراضي من أي أعمال بناء أو إنشاءات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه سيتم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط أي مخالفات، مع اتخاذ إجراءات فورية تشمل قطع المرافق ووقف أي أعمال تتم دون تصريح رسمي، وإزالة المخالفات في مهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة التزامًا تامًا بعدم العمل داخل المدينة أو توريد الخرسانة لأي موقع إلا بعد التحقق من وجود رخصة بناء سارية، وأي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بإجراءات صارمة، حيث سيتم التحفظ الفوري على المضخات وسيارات الخرسانة المستخدمة في مواقع البناء المخالفة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون استثناء.

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