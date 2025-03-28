جهاز 6 أكتوبر: قطع المرافق فورًا عن مخالفات البناء خلال إجازة العيد

حذر جهاز مدينة 6 أكتوبر جميع المواطنين وأصحاب الأراضي من أي أعمال بناء أو إنشاءات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه سيتم تنفيذ حملات مكثفة لرصد وضبط أي مخالفات، مع اتخاذ إجراءات فورية تشمل قطع المرافق ووقف أي أعمال تتم دون تصريح رسمي، وإزالة المخالفات في مهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على أن جميع شركات الخرسانة الجاهزة مُلزمة التزامًا تامًا بعدم العمل داخل المدينة أو توريد الخرسانة لأي موقع إلا بعد التحقق من وجود رخصة بناء سارية، وأي مخالفة لهذا القرار ستُقابل بإجراءات صارمة، حيث سيتم التحفظ الفوري على المضخات وسيارات الخرسانة المستخدمة في مواقع البناء المخالفة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون استثناء.

وأعلن المهندس محمد مصطفى رفع درجة الاستعداد في جميع المرافق والخدمات بالمدينة خلال إجازة العيد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أداء المرافق العامة والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ تتعلق بمياه الشرب أو الصرف الصحي.

وقال إنه تم تكثيف جهود النظافة وتعزيز حملات رفع المخلفات لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي، التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وشرطة التعمير، للتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة ومنع العشوائيات.

وناشد "عرنده" المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات متعلقة بالمرافق عبر الخط الساخن ( 15100) على مدار 24 ساعة.

كما أكد المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق على الاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أجازة العيد.

وأصدر رئيس الجهاز تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحلات وشوادر بيع اللحوم، لإحكام السيطرة والرقابة والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، والمتابعة المستمرة لمحطات الوقود وكذلك المخابز وتشغيلها بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما شدد رئيس الجهاز على رؤساء الأحياء وإدارة الأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والعمل على إزالة المخالفة في المهد

وبجانب رفع درجة الاستعداد بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي أحداث طارئة خلال إجازة العيد.

وخلال الاجتماع كلف رئيس الجهاز الإدارات المعنية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مع تكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد وستقام فى المسجد الكبير وميدان النهضة مع تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

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