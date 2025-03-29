غرفة عمليات بجهاز القاهرة الجديدة لمتابعة المرافق خلال عيد الفطر 

أكد المهندس " عبدالرءوف الغيطى " رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة (عيد الفطر المبارك)، وتم وضع خطة لمتابعة سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة.

ووجه المهندس " عبدالرءوف الغيطى “رئيس الجهاز، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء وإستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة- نظافة الطرق والمحاور الرئيسية - رش المبيدات الحشرية).

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ اى مخالفات اثناء الاجازة باحياء المدينة.

وأوضح أنه يوجد لجنة تدخل سريع باشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الامن لكل تجمع وذلك لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

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