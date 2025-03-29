تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة بالفيوم

كشفت تحقيقات نيابة الفيوم عن مفاجآت مثيرة، في واقعة العثور علي جثة لطفلة حديثة الولادة خلف مسجد ميمنة، دائرة مركز شرطة سنوىس، فقد أنكرت المتهمة علاقتها بالطفلة المعثور عليها، وقررت النيابة إحالتها الي الطب الشرعي لتحديد علاقتها بالرضيعة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وكان أهالي مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس،قد عثروا علي طفلة حديثة الولادة ملقاة خلف مسجد المساكن داخل كرتونة بكامل ملابسها، وحالتها العامة جيدة، وكلف اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بتشكيل فريق بحث يقوده الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، للوصول إلي هوية ابوي الطفلة وأسباب إلقائها خلف المسجد.

تحريات النيابة وأقوال المتهمين

وقد تبين من التحريات أن الطفلة ناتجة عن علاقة غير شرعية بين سيدة من عزبة شماطة بدائرة المركز، مع شاب من نفس العزبة، ولأن زوجها عقيم فقد خشيت من افتضاح أمرها فتخلصت من الطفلة بمساعدة عشيقها، وتم عرض التحريات علي وكيل النيابة المختص فأمر بضبطهما، وعند مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أنكرت تماما أي علاقة لها بالطفل أو الشاب.

وأمام إنكار المتهمة قرر وكيل النيابة عرضها علي الطب الشرعي لتحديد علاقتها بالطفلة والشاب.

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