تحية كاريوكا.. واحدة!

قبل سنوات ترأست تحرير إحدي الصحف الخاصة.. وبعد ترتيب الملفات السياسية والتحقيقات وغيرها ناقشنا الملف الفني.. كان العدد الأول وأردنا حشد كل الجهد لعدد جيد يمنح الانطباع عن جريدة جيدة.. كان الزملاء الأعزاء والأصدقاء الأكفاء الرائعون خالد خليل ورضا المسلمي وحسين عبد ربه ومحمد عبد اللاه.. ولا أحد له علاقة بالفن بيننا إلا العزيز خالد خليل..

ومع ذلك قررنا الكتابة عن أهم خمس نجمات في تاريخ السينما المصرية.. واللاتي يصعب تكرارهن بذات الشكل والحضور واللون والأداء والتأثير.. واتفقنا علي أن الخمسة هم سعاد حسني وهند رستم وتحية كاريوكا وفاتن حمامة وشادية..

واخترت أن أكتب عن هند وتحية وشادية مؤمنا تماما إنهن لا يمكن بحال تكرارهن ولا حتي بصورة قريبة.. الأولي نجمة الإغراء بلا منازع، والثانية نار متقدة علي الشاشة لا يمكن حتي تقليدها، وشادية حب المصريين الكبير.. إنسانة وفنانة.. علي الشاشة أو علي المسرح في عملها الوحيد أو مطربة أو حتي ضيفة في برامج حوارية وإذاعية قديمة تستمع إليها كأنها فقرة فنية اجتماعية لا مثيل لها..



شباب امرأة.. المصنف رقم 6 في قائمة أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية وبالتالي العربية.. نجمة كبيرة مع ممثل شاب ينطلق بقوة إلي عالم الفن بعد فيلمه ابن النيل، ومخرج كبير يطلقون عليه وهم صادقون ملك الواقعية، فماذا كانت نتيجة إعادة العمل أو أي إعادة أخري؟! لصالح البطلة الأولي بلا جدال.. لا منافسة أصلا..

ويكفي مشهدا واحدا لا نعرف حتي اللحظة كيف كتبه المبدع الكبير الراحل السيد بدير ولا كيف أداه الراحل العظيم عبد الوارث عسر ومعه النجم شكري سرحان.. لكن تبقي نجمته الأولي هي تحية كاريوكا.. ولمن لا يصدق ننقل لكم حوار المشهد الذي قدم ببراعة في كل شيء.. هو وباقي مشاهد الفيلم.. لكن يبقي الحوار هنا نجما إضافيا كتبه أسطورة تستحق الكتابة عنه.. وسنكتب عنه.. يقول الحوار في المشهد:



(عبد الوارث عسر: كنتي فين يا ست طول النهار.. سايبانا مربوطين مش عارفين نهش ولا ننش ولا قلتيلي هتتأخري لأمتي.. ولا الشغل يكون إيه؟!

تحية كاريوكا بعصبية بالغة: يكون بمبة.. كحلي.. إسود علي دماغك ودماغ اللي بيشتغلوا فيها.. طهقتوني.. جننتوني.. عيتوني.. لما الشغل ما يمشيش إلا بيا متلقحين هنا بتعملوا إيه.. حلوا عني.. عن رقبتي.. عن طوعي!



عبد الوارث عسر: انشغلنا عليكي يا ست!

تحية كاريوكا: لييييه.. نغة؟ نونو؟ مقدرش أعدي الشارع؟! ولا مراقبيني؟! لا أنا فتحاها وكالة ولا تكية! اللي مش عاجبه الباب يفوت جمل!

عبد الوارث عسر: لا اله إلا الله طب بس إفهمي مني..



تحية كاريوكا: إنجر من وشي راجل ملاوع.. تعلب

شكري سرحان: متظلميش الراجل.. قلبه علي مصلحتك!

تحية بدلال وأسي وطبعا تغير حالها: إنت كمان معاهم.. وأنا إللي فاكراك من صفي..



شكري سرحان: لا والله مش قصدي!

تحية كاريوكا: بس.. يا ميلة بختي.. ياللي ما ليا حبيب.. إهئ. إهئ إهئ!)



أي مؤلف يمكنه كتابة مثل ذلك.. وأي نجمة يمكنها أن تؤدي الحوار كما أدته تحية كاريوكا؟! في السينما تحية كاريوكا واحدة!

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