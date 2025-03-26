الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
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مذيع الشارع !

مع كل الاحترام الممكن لم نره قبل رمضان الحالي.. لكنه يحقق مشاهدات جيدة جدا.. ربما وجود رعاة منح برنامجه على “يوتيوب” بعدا آخر لكنه لم يكن ليصل إلى وجود رعاة إلا لأنه حقق نجاحا ملموسا وملفتا وبذلك يكون عدم متابعته يعود إلى تقصير منا!


أحمد رأفت.. مقدم عدة برامج علي السوشيال بات مصدرا لسعادة الكثيرين من البسطاء.. يتعامل معهم بتواضع مقدر.. ويتباسط إلي حدود بعيدة -وبغير تصنع- حتي يسهل علي الناس الفوز بالجوائز التي يقدمها.. يراقب مع فريقه الناس في الشوارع ليتخيروا الأنسب والمستحق..

 

ويبدو أنه يمتلك مساحة من الحرية تمكنه من مضاعفة جوائزه لمن يدرك أن ظروفه أصعب مما تخيل فيمنحه علي الهواء جوائز إضافية.. وجوائزه ليست عينية.. إنما نقدية.. وبالتالي فقد أسعد ببرنامجه العشرات منذ بداية الشهر الفضيل..

 

ولنا أن نتخيل ربات بيوت وعاملات نظافة وقد حصلوا فجأة علي عشرات الألوف من الجنيهات وقد عادوا إلى أولادهم أو أزواجهم غير القادرين علي العمل بهذه الأموال؟! 

 

المبعوث الأمريكي العبيط!

تقدم يا برهان !

 

بعضهم حكي سريعا ظروفه ما بين عدم أي "فلوس" لديهم وآخرين بين أبناء مرضي أو بنات توقف مشروع زواجهن أو عمليات جراحيه مطلوبة وقد حال ضيق ذات اليد عن فعل وإجراء وإتمام كل ذلك وغيره! 
شكرا أحمد رأفت والذين معه.. وشكرا لآخرين يستحقون الكتابة عنهم.. وسنكتب عنهم!

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أحمد رأفت مذيع الشارع الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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