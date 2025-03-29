دنيا سمير غانم تعتذر من الجميع في الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الـ15 والأخيرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث اكتشفت عايشة ان الرقم المجهول الذي يتصل عليها ويراقبها هو والدها.

كما تذهب نسمة لتيمور بعد أن نبذها الجميع في الجامعة، لتعلم عايشة أنه ينوي أن يقوم بتصويرها وفضحها انتقامًا منها، لتذهب لإنقاذها مع صديقتها داليا وأيمن.

ويحاول تيمور الاعتداء على نسمة لكن تستطيع عايشة وداليا انقاذها في اللحظة الأخيرة.

وبرغم إنقاذ عايشة لنسمة إلا أنها تعتقد أنها أتت لتشمت فيها، لكنها تخبرها أن لديها ابنة ولا تستطيع أن تتركها في موقف كهذا.

تروي نسمة قصة حياتها لعايشة لتكتشف أن عائلتها تهملها وحتي عندما أرسلت عايشة الجواب لوالدتها وضعته في القمامة ولم تقرأه حتي.

تقرر عايشة الاعتراف للجميع والاعتذار منهم حيث ترسل بجواب للدكتور حازم تشرح له موقفها وتخبره انها ستنهي علاقتها مع كل من تعرفت عليهم في الفترة السابقة.

وترسل برسالة نصية للجميع اصدقائها وفاطيمة ابنة شقيقتها تعتذر من خلالها.

ترفض نسمة ان تكون بطلة العرض، كما ويمتنع الجميع الطلاب عن الاداء في العرض ان لم تحضر عايشة لتكون هي البطلة.

وتختفي عايشة بعد ارسال الرسائل للجميع مما يسبب القلق لابنائها واصدقائها بالجامعة.

ليذهب الدكتور حازم مع زملاء عايشة بالجامعة للمنزل للسؤال عليها ولكن لا يعثرون عليها فيقرروا البحث عنها في كل مكان آخر.

تذهب عايشة لمشاهدة العرض بينما يبحث الجميع عنها وبالصدفة تعثر عليها نسمة في المسرح ببث مباشر لاحد المتواجدين هناك.

تؤدي عايشة في العرض مع فرقة المسرح بالجامعة ليبهروا جميع الحضور بادائهم المذهل، لتنتهي أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور بفرحة بين الجميع.

أحداث الحلقة ال14 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الـ 14 وقبل الأخيرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث تعود فاطيمة وشقيقة عايشة من السفر فجأة والذي يضع عايشة في ورطة بعد انتحال شخصية ابنة شقيقتها.

وتكشف فاطيمة أن والدتها وافقت على دخولها الجامعة، ولكن تحاول عايشة أن تمنعها من الذهاب وتغيير الجامعة المسجلة بها بحجة انها سيئة السمعة وسوء أخلاق الطلاب بها.

وتجد نسمة صورا لفاطيمة الحقيقة مع عايشة من خلال موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” لتكتشف الحقيقة وتعلم أن عايشة هي سيدة في الثلاثينات انتحلت شخصية طالبة جامعية.

وبينما تحاول عايشة إخبار الدكتور حازم عن حقيقة ما فعلته، لتسبقها نسمة بنشر الخبر على موقع الشائعات الخاص بالجامعة، لتكتشف فاطيمة ما فعلته خالتها وتصاب بصدمة إثر الأخبار فور وصولها للكلية.

لتصبح عايشة حديث الجامعة كلها بعد انتشار الأخبار، حيث يصاب الجميع بخيبة أمل بعد اكتشاف الحقيقة.

وتتوالى الأحداث لتحاول عايشة الاعتذار من فاطيمة وإخبارها عن سبب انتحال شخصيتها ولكنها ترفض أسبابها وتخبرها أنها لا تريد التحدث معها مرة أخرى.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل عايشة الدور بنبذ جميع الطلاب لنسمة بعد اكتشاف الجميع أنها من سربت أخبار عايشة، ومن ضمنهم سالي والتي تعترف بافتتاحها موقع الفضائح وأن نسمة سرقته لتفضح عايشة.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

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