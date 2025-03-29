السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رادار المرور يلتقط 500 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة على الطرق

رادار المرور،فيتو
رادار المرور،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

 

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر (صور)

غلق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي لمدة 5 أشهر

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و500 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

عقوبة مخالفة التحدث في الهاتف المحمول

حدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.

 

كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنضباط المرورى التحدث في الهاتف المحمول تجاوز السرعة المقررة تكثيف الحملات المرورية تجاوز السرعة المقرر تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

مواد متعلقة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر (صور)

غلق كلي لمدخل طريق بلبيس الصحراوي لمدة 5 أشهر

غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي اتجاه ميدان ماونتن فيو لمدة 4 أيام

دخلت البيت على الناس، تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمنزل على الطريق الزراعي بالقليوبية

مخدرات العيد، سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بـ 6.6 مليون جنيه

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار في العملة خلال 24 ساعة

ضبط سيدة تسببت في مصرع شاب بحادث تصادم بالنزهة

ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 2.4 مليون قطعة بالفيوم

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

منوعات

المزيد

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، أبو الفرج بن الجوزي ألَّف 300 كتاب

ما أهم أعمال البر يوم العيد؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

شاب يسأل: هل الأوبئة والكوارث انتقام من الله؟ علي جمعة: علامات وتذكير للإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية