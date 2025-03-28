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رياضة

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في افتتاح أمم إفريقيا تحت 17 سنة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى 

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب افريقيا، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب افريقيا، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره جنوب إفريقيا يوم الإثنين المقبل 31 مارس الجاري.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في تمام الثامنة مساءا بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت مصر، وتنقلها القناة الرياضية المغربية على الهواء مباشرة كما تنقلها شبكة قنوات أون سبورت.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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