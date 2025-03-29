نيكول سابا: مفاجآت كثيرة في حلقتي اليوم وغدًا من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025، قالت الفنانة نيكول سابا إن حلقة اليوم وغدا من مسلسل وتقابل حبيب ستشهد مفاجآت كثيرة، مما يجعل العمل علي قمة أعلي المشاهدات.

وأضافت في تصريحات لفيتو وتقابل حبيب عمل مختلف من كل الزوايا المختلفة، ووافقت عليه من أول ما قرأت تمهيد العمل.

و في الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل “وتقابل حبيب”، يظهر الإحساس المتصاعد بالتوتر بين ليل وفارس، حيث يرى فارس صورة لها برفقة مدربها في الجيم فيشعر بالغضب ويطلب منها عدم إعادة نشرها وقطع علاقتها بالمدرب، لكنها ترفض، متعمدة التصرف بعناد تجاهه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 28

بل وتطلب ليل منه بالمقابل أن يقطع علاقته بكريمان، إلا أنه يرفض، مما يؤدي إلى تصاعد الخلاف بينهما.

ويدخل فارس في حالة من العناد مع ليل، وحينما تدعوه كريمان للخروج معها لتناول العشاء، يوافق على الفور، ويذهبان معًا إلى مطعمها، وهناك يجد فراح في حالة سكر شديدة، فيتدخل سريعًا، ويأخذها ليعيدها إلى منزلها، بينما تشعر كريمان بالغضب من الموقف.

تذهب كريمان لتشكو الأمر إلى شقيقتها رقية، التي تخبرها أنها ستدفع إجلال لتقول لليل بأن فارس يشعر بالإعجاب تجاه كل من كريمان وفرح، أما خالد فيتصرف بلطف مع إجلال، ويقترح عليها أن يكون فارس هو المتصدر في الصفقة القادمة من شرق آسيا، هذا الاقتراح يثير حماسة إجلال.

على جانب آخر، يتقدم رزق لخطبة نعمة، ابنة منصور، هذا الشاب هو ابن صالحة، وعندما يسمع منصور بذلك يذهب لإخبار عبد العزيز الذي يدخل في حالة من الذهول والتفكير العميق، إذ يبدو أن هذا الأمر له علاقة غامضة بماضيه، لكنه يخبر منصور بألا يوقف الموضوع، أما يوسف فيبدو أنه على وشك إقناع غزال بخيانة فارس.

أما حازم فيشعر بالإنهاك نتيجة الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها، خاصة مع التهديدات التي تواجهه، فيقرر مواجهة إنجي بالحقيقة، وعندما يصارحها، ترد عليه ببرود وتطلب منه الطلاق، دون أن تبدي أي تعاطف أو رغبة في التسامح.

يخرج من لقائهما غاضبًا، فيجد فارس وليل يتحدثان معًا، حيث يبدو أنهما تصالحا بعد الأزمة الأخيرة التي مرا بها وأقدم فارس على الإمساك بيد ليل ليكتشف حقيقة علاقتهما.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27

دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب، حول حازم الذي يكتشف وجود كاميرا مخفية في منزله على هيئة مصباح، فيقرر مواجهة شهد وتهديدها، لكنها تنكر أي صلة لها بالأمر.

بعدها، تذهب شهد إلى ابن عمها موسى وتخبره بأن حازم قد كشف أمر الكاميرا، فينصحها بأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وتحقيق هدفها في الوقت ذاته، هو أن يجد حازم نفسه أمام مأزق لا مفر منه، وهو الزواج بها حفاظًا على شرفها، وتبدأ شهد في التفكير في هذا الاقتراح بجدية.

في سياق آخر، تذهب فرح إلى منزل ليل وتقرر مواجهة فارس ومشاعرها تجاهه بطريقة غير مباشرة، لكنه يرد عليها بوضوح، مؤكدًا أنه يعتبرها مثل شقيقته ويتمنى لها كل الخير، كما أنه يتمنى أن تلتقي بالشخص الذي تحبه، تصيب هذه الكلمات فرح بالغضب والصدمة.

وتخبر رقية زوجها يوسف بأن شقيقه مغرم بطليقته، فتثير شكوكه، يدفعه ذلك إلى مراقبتهما، وبالفعل يرى ليل تخرج مع فارس، حيث يعدها الأخير بأنه سيكون دائمًا إلى جوارها، وأنه سيواجه العالم كله من أجله، عندها، تعترف له ليل مجددًا بحبها، لكن يوسف يفاجأ بمشاهدتهما معًا في السيارة، ما يثير غضبه الشديد.

من ناحية أخرى، تخطط رقية وخالد لتهريب الممنوعات داخل شحنة من الحديد، على أن يكون فارس هو المتصدر لهذه العملية، بحيث يتحمل المسؤولية الكاملة إذا حدث أي طارئ، كما يخططان لجعل إجلال تتولى مهمة إقناع فارس بالمشاركة في هذه الصفقة.

كما يشعر يوسف بالغضب الشديد بعدما تأكد من وجود علاقة بين شقيقه وطليقته، متوعدًا لهما برد فعل قاس.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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