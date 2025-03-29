السبت 29 مارس 2025
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محافظ الجيزة: تجهيز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

ساحات الصلاة
ساحات الصلاة
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 أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تخصيص وتجهيز 640 ساحة لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العيد وتوفير بيئة مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

 

تعزيز الخدمات الأمنية والتنظيمية

 وأكد المحافظ أن مديرية الأوقاف بالجيزة قامت بتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي لكل ساحة صلاة، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تأمين كافة الساحات وتعزيز الخدمات عليها، كما سيتم نشر سيارات الإطفاء بالقرب من المساجد الكبرى، الحدائق العامة، المتنزهات المطلة على النيل، والمناطق الأثرية والفنادق، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف في عدة مواقع للتعامل مع أي طوارئ.

 

جهود مكثفة للنظافة والتجميل

ووجّه "النجار" الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة في محيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين في أول أيام العيد، كما تم إلغاء الإجازات للعاملين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة، لضمان استمرارية العمل خلال فترة العيد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني ومتابعة حالة النظافة ورفع أي إشغالات من محيط المساجد والساحات، مع تكثيف الحملات خلال أيام العيد لضمان توفير بيئة نظيفة ومنظمة للمواطنين.

 

إجراءات مرورية وضبط مواقف النقل

 وفي إطار تنظيم حركة المرور خلال العيد، أوضح المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس سيتولون إحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة، مع نشر خدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء التنقل والتزام السائقين بالتعريفة المحددة.

 

حملات تعقيم المساجد استعدادًا لصلاة العيد

من جانبه، أكد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أن المديرية أطلقت حملة نظافة وتعقيم واسعة تشمل جميع المساجد على مستوى المحافظة، لضمان تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين. كما شدّد على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاستعدادات لصلاة العيد والتعامل مع أي مستجدات.

 

جاهزية الجيزة لاستقبال عيد الفطر

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة متكاملة وضعتها محافظة الجيزة بالتنسيق مع مختلف الجهات، لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر، مع تعزيز الخدمات الأمنية، وتحسين مستوى النظافة، وتيسير حركة المرور والمواصلات، لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال الاحتفالات.

 

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إقامة الشعائر الدينية اداء صلاة عيد الفطر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار

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