الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن فقدان 4 جنود أثناء تدريب عسكري في ليتوانيا

جنود أمريكيين، فيتو
جنود أمريكيين، فيتو

أعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا وجيش ليتوانيا، اليوم الأربعاء، فقدان 4 جنود أمريكيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا.

فقدان 4 جنود أمريكيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا


ونشرت قوات ليتوانية وأجنبية إلى جانب طائرات مروحية من القوات الجوية وحرس الحدود للبحث عن الجنود المفقودين.

ووقع الحادث أثناء تدريب عسكري في ميدان تدريب شرق ليتوانيا.

وقال الجيش الليتواني في بيان: "تم تحديد مكان الحادث المحتمل وتجري حاليا عملية بحث.

وتلقت السلطات الليتوانية بلاغا عن اختفاء الجنود بعد ظهر الثلاثاء.

وأكد مكتب الشؤون العامة للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا في بيان أن الجنود "كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا وقت وقوع الحادث".

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أمريكي ينتشرون بالتناوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة الامريكية ليتوانيا الاتحاد الاوروبي شمال الأطلسي طائرات مروحية

مواد متعلقة

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

ليتوانيا تطلب دعما من بنك الاستثمار الأوروبي لبناء قاعدة ألمانية

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

بعد قرار الأولمبية، أسباب تمنع انسحاب الأهلي من الدوري

محافظ سوهاج يبحث أزمة التعدي على أراضي المقابر

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

أول تعليق من الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

منوعات

المزيد

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر جرام الذهب بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

ليه ربنا اختار الشعب الفلسطيني ليمر بهذه الأحداث؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية