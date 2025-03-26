الجيش الأمريكي يعلن فقدان 4 جنود أثناء تدريب عسكري في ليتوانيا

أعلنت القيادة الأمريكية في أوروبا وجيش ليتوانيا، اليوم الأربعاء، فقدان 4 جنود أمريكيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا.

فقدان 4 جنود أمريكيين خلال تدريبات عسكرية في ليتوانيا



ونشرت قوات ليتوانية وأجنبية إلى جانب طائرات مروحية من القوات الجوية وحرس الحدود للبحث عن الجنود المفقودين.

ووقع الحادث أثناء تدريب عسكري في ميدان تدريب شرق ليتوانيا.

وقال الجيش الليتواني في بيان: "تم تحديد مكان الحادث المحتمل وتجري حاليا عملية بحث.

وتلقت السلطات الليتوانية بلاغا عن اختفاء الجنود بعد ظهر الثلاثاء.

وأكد مكتب الشؤون العامة للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا في بيان أن الجنود "كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا وقت وقوع الحادث".

وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أمريكي ينتشرون بالتناوب.

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