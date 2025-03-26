الأربعاء 26 مارس 2025
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روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

الشوكولاتة
الشوكولاتة

حققت الصادرات الروسية  من منتجات الشوكولاتة والحلويات ارتفاعا ملحوظا في 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات الخبراء.

صادرات روسيا من الشوكولاتة

وذكرت تقارير إعلامية أن  هذا الرقم يعتبر  زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، ويعد ثاني أعلى مستوى في تاريخ الصادرات الروسية من الشوكولاتة بعد الرقم القياسي المسجل في 2021 والذي بلغ 872 مليون دولار.

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وصدرت روسيا الشوكولاتة إلى  90 دولة حول العالم  خلال العام الماضي. واحتفظت دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدارة المستوردين، حيث استحوذت كازاخستان وبيلاروس على حوالي 40% من إجمالي هذه الصادرات.

 وشهدت هذه الصادرات إلى كازاخستان نموا بنسبة 3.4%، بينما ارتفعت الشحنات إلى بيلاروس بنسبة 9.5%.

وعادت الصين لتكون ضمن أكبر ثلاثة مستوردين للشوكولاتة الروسية في 2024، حيث زادت قيمة مشترياتها بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق.

واحتلت روسيا المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصادرات إلى السوق الصينية، بينما جاءت في المركز الأول من حيث الكميات المصدرة، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.

ويتوقع مركز "أغرو إكسبورت" التابع لوزارة الزراعة الروسية أن يتجاوز حجم صادرات روسيا من منتجات الشوكولاتة والحلويات 1.6 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في ظل النمو المتوقع للطلب العالمي واستمرار تطوير صناعة الحلويات المحلية.

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