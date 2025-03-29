مفتي الجمهورية يستقبل مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

استقبل الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والمطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والوفد المرافق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

مفتي الجمهورية يستقبل مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم

وأعرب المفتي عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والأخوة التي تجمع بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن مصر على مر التاريخ كانت وستظل نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش السلمي بين جميع أطيافها، وأكَّد فضيلة المفتي أن المصريين جميعًا -بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم- يشكلون نسيجًا واحدًا متماسكًا، وهو ما يظهر جليًّا في مثل هذه المناسبات التي يتجلى فيها أسمى معاني التآخي والتلاحم الوطني. وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودًا مستمرة لنشر قيم التسامح والحوار البنَّاء بين جميع مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحث على حسن التعايش مع الجميع في إطار من الاحترام والتعاون المتبادل.



ومن جانبه، أعرب الدكتور المطران منير حنا عن خالص تقديره لفضيلة المفتي والدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفكر الوسطي، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يحاول النَّيْل من استقرار المجتمعات، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعزز من قيم المواطنة وتؤكد أن المصريين جميعًا -على اختلاف معتقداتهم- يجمعهم هدف واحد وهو رفعة الوطن واستقراره.

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