افتتاح مسجد مصباح بقرية الوسطاني التابعة لكفر سعد في دمياط (صور)

أقيمت اليوم الجمعة شعائر الصلاة لأول مرة في مسجد مصباح – أبو عدوي بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد في محافظة دمياط، بعد افتتاحه.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله ونشر القيم الدينية، وذلك برعاية وزير الأوقاف أ.د. أسامة السيد الأزهري. أناب الوزير لحضور الافتتاح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، كما حضر ممثلًا عن محافظ دمياط أ.د. أيمن الشهابي، اللواء عبد الله عاشور حسن، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفد رفيع المستوى في الافتتاح وحضور قيادات الأوقاف

شهد الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، أبرزهم رئيس مجلس مركز ومدينة كفر سعد الأستاذ محمد الشبراوي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب الحاج حسن عبد الوهاب، النائب المهندس محمد الحصى، النائب الأستاذ أحمد البلشي، إلى جانب قيادات الأوقاف والشؤون الدينية، بينهم الشيخ هاني عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد، والشيخ محمد ممدوح عبد الغني عثمان مفتش المساجد بإدارة أوقاف كفر سعد.

افتتاح مسجد مصباح أبو عدوي بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد

شعائر الجمعة وخطبة حول زكاة الفطر

استُهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية بصوت فضيلة الشيخ أحمد جابر، أعقبها خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، متحدثًا عن "زكاة الفطر ودورها في التكافل المجتمعي".

حيث أكد على أهمية الزكاة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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