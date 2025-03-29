السبت 29 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بطعن زوجته لتأخرها في إعداد وجبة الإفطار

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 جدد قاضي معارضات بالجيزة حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بسبب تأخرها في إعداد وجبة الإفطار بإحدى قرى مركز شرطة أبو النمرس، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 أدلى المتهم بالشروع في قتل زوجته باعترافات مثيرة، قائلا: "تأخرت في إعداد وجبة الإفطار، وعندما عاتبتها عقب عودتي من عملي، ادعت عدم تركي مصاريف لها، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقوم بالتعدي بالضرب عليها وأقوم بطعنها عدة طعنات بسكين المطبخ".

 

القبض على المتهم بالجيزة

 وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف متهم بطعن زوجته بسكين بسبب خلاف على تجهيز وجبة الإفطار بمنطقة أبو النمرس  .

 

كان  ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة نافذة بالبطن وحالتها العامة سيئة، وادعاء تعدي زوجها عليها، ومقيمة بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهم بطعن زوجته بسبب خلافات على تجهيز وجبة الإفطار وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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قاضي معارضات بالجيزة مركز شرطة أبو النمرس أبو النمرس

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