إجراء تحليل مخدرات لسائق صدم شاب أثناء عبوره الطريق بكرداسة

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات لسائق، صدم شاب بسيارته، أثناء عبوره الطريق بدائرة كرداسة ، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، وهروبه من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

مصرع شخص في حادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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