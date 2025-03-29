السبت 29 مارس 2025
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حوادث

ضبط سيدة تسببت في مصرع شاب بحادث تصادم بالنزهة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

 ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، سيدة لقيامها بالاصطدام بشاب بسيارتها والتسبب في وفاته بالنزهة.

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ؛ وتوفى متأثرًا بإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بدائرة القسم ولاذ قائدها بالفرار.

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدتها مقيمة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وعللت هروبها خوفًا من تعدى الأهالى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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