ضبط تاجر مخدرات بحوزته 120 طربة حشيش وسلاح ناري بالغربية

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كفر الزيات بـ محافظة الغربية، برئاسة المقدم أحمد شيحة، رئيس المباحث، ومعاونة النقباء محمد خطاب وسيف زكي، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحشيش وسلاح ناري.

جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات سرية حول قيام المدعو "ص. الـ" بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المواد المخدرة بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات.

وبناءً على تحريات دقيقة، تم إعداد كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليه متلبسًا بحيازة 120 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري غير مرخص.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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