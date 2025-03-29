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رياضة

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس الليلة

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي مدرب  ريال مدريد سيضع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم أمام ليجانيس.

ويسعي ريال مدريد للضغط على برشلونة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإسباني عندما يواجه ليجانيس، اليوم السبت، في الجولة الـ29 من الليجا.

 

وشهدت اختيارات كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي، لقائمة المباراة غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الحارس الأساسي للفريق، إلى جانب داني سيبايوس وفيرلاند ميندي.

وكان كورتوا قد عاد إلى مدريد، يعاني من إصابة طفيفة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شارك فيها مع منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا.
 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس 

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فران جارسيا - راؤول أسينسيو - ألابا - لوكاس فاسكيز.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي.

الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة.

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