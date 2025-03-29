يستضيف فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، نظيره ليجانيس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويفتقد ريال مدريد خدمات حارس المرمى تيبو كورتوا أمام ليجانيس حيث يعاني من إجهاد عضلي خلال تواجده في معسكر منتخب بلجيكا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني - بيلينجهام، رودريجو.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ليجانيس على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29.

قائمة ريال مدريد ضد ليجانيس

في حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو.

في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ليجانيس

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ليجانيس في الليجا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين أن ليجانيس لديه 27 نقطة حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول البطولة.

وفاز ريال مدريد على ليجانيس بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي من الليجا.

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