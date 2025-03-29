السبت 29 مارس 2025
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محافظات

ضبط طن دجاج فاسد خلال حملات على المحال والأسواق في الدقهلية

حملات بالدقهلية،
حملات بالدقهلية، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين الطب البيطري، ومديرية ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول الأسماك والدجاج واللحوم، وتم خلالها ضبط أكثر من طن دجاج وأجزاء دجاج، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حملات الرقابة على المحال والأسواق 

 وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان ابو العطا مدير عام الصحة والمجازر، قيام حملة للتفتيش على المحال التجارية،
بمدينة المنصورة.

 

نتائج حملات مكثفة في الدقهلية

 وأسفرت الحملات عن تحرير محضر دجاج وأجزاء دجاج وهياكل دجاج، متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، باجمالي وزن طن واحد تقريبا، وتم تحرير 3 محاضر ذبح خارج السلخانة، بوزن 35 كيلو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن الحملات مستمرة للحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين، برئاسة الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطري بالدقهلية، وعضوية الدكتور أحمد الشربيني.

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