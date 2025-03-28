الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعمال نظافة بالمنصورة
أعمال نظافة بالمنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي تستعد لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

 

محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك 

وأوضح محافظ الدقهلية أن 553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئا أبناء المحافظة بحلول عيد الفطر الكريم، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن

وأكد محافظ الدقهلية، جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصة لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين

وأوضح محافظ الدقهلية أن توجيهات مشددة صدرت لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأعمال النظافة ورفع الكفاءة قبل وأثناء أيام عيد الفطر المبارك، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتمكين المواطنين من قضاء عيد سعيد، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اداء صلاة عيد الفطر الأجهزة التنفيذية الدعم اللازم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المتنزهات والحدائق العامة رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة مدينة المنصورة مدن وقرى المحافظ محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

خطوات شراء أذون الخزانة في البنك الزراعي

158 شهيدا ومصابا، حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وزير الداخلية يوجه بالتعامل بكل حسم مع أي تهديد لسلامة المواطنين في عيد الفطر

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

التموين تعلن خطة صرف مقررات شهر أبريل

لاعب الزمالك السابق: مواجهة سيراميكا أصعب من مباراة الأهلي

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

الجيش اللبناني يحدد موقع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، والتساوي أمر مخالف للشريعة

لو الست بتقبض أكتر من الراجل، فهل القوامة تكون لها؟ رد مفاجئ من علي جمعة

فتاة: أهلي بيفرقوا بيني وبين اخواتي الولاد، وعلي جمعة: النبي كان بيدلع بناته

المزيد
الجريدة الرسمية