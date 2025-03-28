أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي تستعد لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

محافظ الدقهلية يتابع استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك

وأوضح محافظ الدقهلية أن 553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئا أبناء المحافظة بحلول عيد الفطر الكريم، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن

وأكد محافظ الدقهلية، جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصة لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين

وأوضح محافظ الدقهلية أن توجيهات مشددة صدرت لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأعمال النظافة ورفع الكفاءة قبل وأثناء أيام عيد الفطر المبارك، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتمكين المواطنين من قضاء عيد سعيد، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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