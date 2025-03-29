ترتيب الدوري الاسباني، يتصدر برشلونة قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 29 من الليجا.

وتشهد الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني مواجهة ريال مدريد نظيره ليجانيس مساء اليوم السبت، فيما يلتقي برشلونة مع جيرونا غدا الأحد.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 29

1. برشلونة، 63 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد بلد الوليد

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



ألافيس ضد رايو فاليكانو

الساعة: 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت



ريال مدريد ضد ليجانيس

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

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