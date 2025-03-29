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البورصة في أسبوع.. 89.3 % صافي تعاملات المصريين.. 440.1 مليار جنيه قيمة التداول.. والسندات تحصد نصيب الأسد بنسبة 96.31 %

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، استطاعت  البورصة المصرية تحقيق مكاسب قياسية جديدة خلال حركة تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، كما مثلت تعاملات المصريين حوالى 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 440.1 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 6,915 مليون ورقة منفذة على 441 ألف عملية.

وترصد “ فيتو” خلال السطور التالية ابرز واهم التفاصيل حول حركة التعاملات التى تمت على مدار الاسبوع الاخير من مارس الجارى بالبورصة المصرية. 

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البورصة المصرية 

89.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الأخير من رمضان نسبة 89.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1% والعرب على 5.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 25.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 168.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.  

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3% وسجل العرب 5.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,543.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

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البورصة المصرية 

 

440.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الأخير من رمضان

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 440.1 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 6,915 مليون ورقة منفذة على 441 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 696.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,174 مليون ورقة منفذة على 534 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.69 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 96.31 % خلال الأسبوع.

 

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البورصة المصرية 

 

بالارقام.. تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل ساعات من إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

 

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البورصة المصرية 

 

كواليس تداولات الأربعاء الماضى 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه. 

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقاط.

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البورصة المصرية 

 

التفاصيل الكامله لتعاملات جلسة منتصف الأسبوع 

وتراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية 

ابرز تفاصيل تداولات جلسة الإثنين 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية 

ماذا حدث فى تعاملات بداية الأسبوع ؟

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه. 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% عند مستوى 14048 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 12423 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09%  عند مستوى 3371 نقطة.

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