السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة المحرصاوي

الدكتور محمد المحرصاوي،
الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق
ads

بعث الكاردينال جورج يعقوب كوواكاد، رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان، خطابا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعرب فيه عن خالص تعازيه في وفاة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مؤكدا أنه رحل عن دنيانا تاركا للإنسانية إرثا كبيرا من الالتزام الراسخ بتعزيز قيم الاحترام المتبادل، والحوار، والتعايش السلمي، وغيرها من القيم التي دعت إليها وثيقة الأخوة لإنسانية.

رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان يعزي شيخ الأزهر في وفاة الدكتور المحرصاوي

وأضاف رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان: "نحن إذ نقدر للفقيد الراحل جهوده المخلصة في خدمة الحوار بين الأديان، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الإسلامية المسيحية، فإننا نثمن على نحو خاص تعاونه المخلص والجاد مع الكاردينال الراحل ميخيل أنخيل أيوسو، الرئيس السابق لدائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان، من أجل عالم متحد تسوده قيم السلام والأخوة الإنسانية.

وأضاف الكاردينال جورج يعقوب كوواكا، أن دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان, ورئيسها وجميع العاملين فيها يعبرون عن خالص التعازي القلبية إلى أسرة الفقيد الراحل، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وإلى جميع أعضاء مجلس حكماء المسلمين، وإلى كل محبيه، وأن يتقبلوا تضامننا معهم في مصابهم الأليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الحوار بين الاديان اللجنة العليا للإخوة الإنسانية مجلس حكماء المسلمين محمد المحرصاوي وفاة الدكتور محمد المحرصاوي

مواد متعلقة

عياد والضويني وداود في مقدمة مشيعي جنازة الدكتور محمد المحرصاوي (فيديو وصور)

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

شيخ الأزهر ناعيا محمد المحرصاوي: نموذج لعزة العلماء وجلال قدرهم

الأكثر قراءة

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم السبت 29 مارس 2025

صوفي أم إخواني، من هو الشيخ أسامة الرفاعي مفتي سوريا الجديد

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض كبير قبل العيد

أخبار مصر: حسم أول أيام العيد، قصة غلق محلات "بلبن" بالسعودية، قفزة جنونية للذهب في مصر، رقم كارثي لضحايا زلزال ميانمار

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تحرك ملحوظ بسبب العيد

أماكن ومواعيد حفلات رامي صبري ورامي جمال في عيد الفطر

ربة منزل تطلب الخلع بعد 4 أشهر من الزواج: زوجي يتهرب من حقوقي الشرعية

منوعات

المزيد

القبض على زعيم مجموعة تعبد الشيطان حاولت إقامة قداس أسود

بسبب ملصق مضلل، سحب عبوات قهوة شهيرة من الأسواق الأمريكية

مقطع لم يتجاوز ثواني كشفه، حكم يحتفل بإهدار ضربة جزاء برشلونة أمام أوساسونا (فيديو)

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ما هي كمية الكعك المسموح بتناولها؟ (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقلاوة في المنام وعلاقتها بالسعادة وزوال الهموم

حدث في 29 رمضان سنة 256 هـ، وفاة الإمام البخاري صاحب كتاب الجامع الصحيح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية