حماس تعدم جواسيس ثبت تورطهم فى نقل أماكن تواجد قادة المقاومة للاحتلال

كشفت مصادر من حركة حماس، أن الحركة عقدت مؤخرا محاكم ثورية لعدد من الجواسيس فى قطاع غزة، وقامت بإعدامهم بعد تعرض عدد من قادة فصائل المقاومة للاغتيال نتيجة نقل تلك العناصر معلومات عنهم للاحتلال.

حماس تعدم جواسيس فى قطاع غزة

وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن حماس عقدت مؤخرا محاكم ثورية لجواسيس اعتقلتهم من مناطق تعرضت فيها قيادات الحركة وفصائل مقاومة أخرى للقصف والاغتيال، كاشفة عن أنه تم فعليًا إعدام بعض من ثبت بحقهم تهم الجاسوسية، في حين لا يزال التحقيق يجري مع آخرين.

ولم تحدد المصادر عددا من طالتهم عمليات الإعدام، لكنها أكدت أن حماس تأثرت بالاغتيالات على مستويات سياسية وعسكرية وحكومية، ومنذ تصاعد الاستهدافات تم اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشددًا.

ضربات الاحتلال تستهدف قادة فصائل المقاومة

ولم تتوقف ضربات الاحتلال الإسرائيلي المركزة حتى فجر الخميس، على القطاع وتركز بشكل أساسي على أسماء بارزة، وكان أحدث أهدافها الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، والذي اغتيل بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية على خيمته داخل مركز إيواء بمنطقة أرض حلاوة في جباليا شمال قطاع غزة.

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