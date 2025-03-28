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رياضة

لوبوف يعلن تشكيل سيدات الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري

سيدات الأهلي، فيتو
سيدات الأهلي، فيتو

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الأهلي أمام المقاولون العرب

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش وسارة كرد وهنا عثمان ونور إدريس وحبيبة عصام وثريا أشرف وسيرين غطاس ومريم عفيفي وشارتي روبن.

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المقاولون العرب الأهلي ديميتري لوبوف الدوري الممتاز النادي الأهلي

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