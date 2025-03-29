عصام عمر يتلقى درسا قاسيا بالحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الشيقة والطريفة، حيث كشفت سارة أنها قامت بتصوير محمد ونجلاء معًا بعد أن وضع كاميرا في غرفة نوم محمد، لتهددهم بالفيديو بأنها ستفضحهم إن لم ينفذوا كل ما تطلبه منهم.

ويحاول محمد معرفة حقيقة ما حدث معه من خاله حسن بعد أن رآه في مطعم مع ميرفت والذي أثار شكه في أنهم خلف خطف ابنته ووقفه عن العمل.

وأثر هذا الشك يقوم محمد بمراقبة بطة وميرف ليعرف إذا ما كانوا وراء ما حدث أم لا، لتنصب له بطة فخ وتستأجر أشخاص ليقوموا بضربه، والذي يخلق شجارا بين مي وبطة، حيث إنهم أرادوا استرداد أموالهم وليس الاعتداء عليه.

وتذهب مي للمستشفى للاطمئنان على محمد لتعرف أنه لن يخرج قبل ثلاثة أسابيع لإصابته بكسور، وأثناء تواجدها بالمنزل يطلب محمد من مي العودة معا مرة أخرى، لتواجهه بخيانته، وتكتشف أنه يحاول معرفة ما حدث بين ميرفت وبطة أكثر من الاعتذار لها عن كذبه وخيانته.

وتتابع الأحداث ليذهب محمد بعد أن تلتئم إصابته لمنزل مي، والتي تخبره أنه يمكن أن يبدأ صفحة جديدة ولكن بشروط، وهي أن يقوم بخطبتها من جديد وأن يكون كل شيء بينهم على المكشوف، حيث يسمح لها برؤية هاتفه، وليوافق على جميع شروطها.

وتذهب مي مع محمد لمطعم معًا أثناء فترة خطوبتهم ولكن تذهب مي للحمام وتستغرق الكثير من الوقت وعندما يشعر محمد بالقلق يذهب للاطمئنان عليها، ليفاجأ ببطة وميرفت ليأخذوه معهم لقاعة افراح التي تتزوج بها مي من فادي.

كما يحاول محمد العودة لنجلاء بعد أن يخسر كل من مي وسارة ولكنها تخبره انها ستتزوج شخص أخر.

وتعلم والدة محمد بالفيديو الذي التقطته له سارة مع نجلاء وتحكم عليه العمل كسواق دليفري في مطعم “أكلة” ماما الذي تملكه بطة وميرفت وبرغم رفضه التام وهجومه عليهم بالسلاح إلا أن أمه تقنعه في النهاية.

وتنتهي احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد بندمه الشديد بعد أن يري أب وابنته معا ويتذكر طفلته التي خذلها بسبب افعاله الملتوية.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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