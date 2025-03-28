نص الشعب اسمه محمد الحلقة الأخيرة، عصام عمر يكتشف خطة بطة وميرفت وسارة تواجهه بخيانته

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الرابعة عشرة وقبل الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة، حيث عرض محمد للتحقيق في العمل بعد أن اطلعت بطة رئيس القطاع عن اختلاسه 4 ملايين جنيه من الشركة مقابل أن يضع تكيفات لا تتطابق مع المواصفات، ليخبره مديره أنه سيعطيه فرصة لإصلاح ما فعله في غضون 48 ساعة وتقديم استقالته.

ثم يذهب محمد إلى مورد البضاعة الفاسدة ويترجاه أن يساعده حتى لا يسجن، والذي يتعاطف معه ويخبره أن يعيد إليه الـ 4 ملايين جنيه التي أخذها مقابل إمضائه وإحضار بضاعة سليمة بدلًا من الفاسدة.

ليحاول محمد اقتراض الأموال من والدته، ولكنها تخبره أنها ستعطيه الأموال بشرط الاعتراف لأسرتي سارة ومي والتوقيع على إيصالات بالـ 4 ملايين جنيه، ليزور محمد بيت سارة لفسخ الخطوبة، فترفض بطة إعادة الشبكة الألماظ أو الهداية التي تتضمن شقة وعربون المحل الذي كان يعتزم افتتاحه معهم.

تكتشف بطة وجود قصة حب جديدة بين فادي ومي، وتحاول إعادته إلى سارة ولكنه يرفض، فتلجأ للسحر، من خلال الاتصال بدجالة مغربية تخبرها أن تحضر لها قطعة من ملابس مي وفادي وسارة، ولكن يقوم سمير زوجها بضربها لتعود لرشدها والتوقف عن أفعالها غير العقلانية.

وتتابع الأحداث بذهاب ميرفت لحسن لتخبره انها تريد الذهاب للمأذون للطلاق، ولكنه ينجح في إقناعها بالبقاء معًا حتى بعد انتهاء خطة القضاء على محمد، حيث يعترف كلاهما بالوقوع في الحب معًا.

ويرى محمد ميرفت وحسن معًا أثناء نزولهم من منزله ليتبعهم ويعرف أنهم على علاقة معًا، ليثير ذلك الشك في عملهمم معًا ضده ويستطيع اكتشاف أن سبب ما حدث له هو بسبب تكاتف خاله مع عائلتي سارة ومي.

وتنتهي أحداث الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بذهاب محمد مع نجلاء لبيت الزوجية الخاص به لكنه يجد سارة تنتظره في غرفة النوم لتضبطهم معًا.

أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة حيث تظاهرت مي بخطف ابنتها بالاتفاق مع ميرفت وبطة، ليتصلوا عليه ويطلبوا فدية 4 ملايين جنيه حتى تعود ابنته سالمة.

كما تطلب منه بطة 300 ألف جنيه للحملة الإعلانية للمشروع الذي يبدأه معها لتزيد من الضغط عليه، ليقرر محمد كسر الوديعة التي يملكها في البنك وفسخ خطبته من سارة حتى يستعيد الشبكة الألماس التي سبق واحضرها لها، بعد فشل محاولاته في النص على والدته وأخذ ذهبها لبيعه واستعادة ابنته.

وعند ذهابه لفسخ الخطبة تحثه سارة على سرقة المطار الذي يعمل به والنصب عليهم وبرغم رفضه إلا انه يوافق في النهاية بعد تهديد المجرم (بطة) له بقتل ابنته إذا لم يحضر الأموال في اسرع وقت.

ويسلم محمد الفلوس للعصابة (عائلة سارة) ويستلم ابنته، لتنجح بطة وميرفت في توريط محمد في جريمة كبيرة وأخذ جميع الأموال التي نصب عليهم بها في السابق.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، باتصال بطة على الشركة يعمل بها محمد والتي قام استخدام سلطته بها للحصول على أموال غير شرعية، لتطلعهم على كل ما فعله وعن نصبه على الشركة.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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