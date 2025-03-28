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رياضة

بيراميدز يكتسح البنك الأهلي برباعية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس مصر

بيراميدز والبنك الأهلي
بيراميدز والبنك الأهلي

تأهل فريق نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من: فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه ورمضان صبحي في الدقائق 14 و18 و25 و63 على الترتيب. 

وتلقى محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 61. 

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي 

وجاء تشكيل بيراميدز النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز

وجاء التشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى 

خط الدفاع :داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا 

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، احمد ربيع 

خط الهجوم : أسامة فيصل، جريندو 

وجاء قائمة البدلاء على النحو التالى : أحمد صبحى، احمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، إسحاق يعقوبو، سيرجى اكا، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، احمد سعيد.

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