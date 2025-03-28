ماذا يفعل الشخص الذي سافر إلى دولة يختلف فيها موعد العيد عن بلده الأصلي؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

اوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن من سافر قبل العيد إلى أي دولة غير التي بدأ صومه فيها ومع أهلها فعيده وفطره مع البلد الذي يحل عليه العيد فيه.

ماذا يفعل الشخص الذي سافر إلي دولة تختلف فيه موعد العيد عن بلده الأصلي؟

وأشار إلى أن هذا الشخص أن ينظر فإن كان جملة ما صامه قد بلغ تسعة وعشرين يوما فلا شيء عليه ولا حرج عليه حتى لو أفطر البلد الذي هو فيه يوم العيد قبل البلد الذي بدأ فيه صومه.



وأضاف وزير الأوقاف السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أما إذا أفطر البلد الذي هو فيه يوم العيد قبل البلد الذي بدأ هو صومه فيه وكان جملة ما صامه هو ثمانية وعشرين يوما فقط فعليه أيضا أن يفطر مع أهل البلد الذي هو فيه يوم العيد ثم يقضي يوما بعد العيد.

واوضح ان الخلاصة أن الإنسان يتبع البلد الذي هو مقيم فيه عند إعلان الرؤية سواء في الصوم برؤية هلال رمضان أم في الفطر برؤية هلال شوال، وليس له أن يخالف أهل البلد الذي هو مقيم فيه بحال.

موعد عيد الفطر المبارك

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًّا، غدا السبت المقبل الموافق 29 من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة كافة محافظات الجمهورية.

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