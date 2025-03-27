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ثقافة وفنون

3 اعترافات بالحب لدنيا سمير غانم في الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور

عايشة الدور، فيتو
عايشة الدور، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث يطلب نديم من فاطيمة أن تذهب معه إلى حفلة التخرج أمام الجميع ومن ضمنهم الدكتور حازم، ولكن تخبره عايشة أنه لا يمكن ان تكون بينهم علاقة لأنها تراه كأخ لها.

كما يقرر الدكتور حازم الاعتراف بمشاعره لفاطيمة كذلك في رحلة الجامعة لأسوان، حيث يخبرها أنه لم يعد يراها كطالبة بالجامعة لديه وأنه واثق من مشاعر حبه لها، ولكن تقرر عايشة أن لا تعطيه إجابة حاليًا لشعورها بالذنب من كذبها عليه وأنه لا يعرف حقيقتها.

ويظهر راشد طليق عايشة مشاعر قديمة قد سبق وتخلى عنها، حيث يخبر عايشة أنه ترك خطيبته، وكشف عن رغبته في العودة لها لأنها عادت كـ"عايشة التي كان يعرفها في الجامعة"، ولم تعد الشخصية النكدية التي كان يعرفها بعد الزواج منها، ولكنها عايشة ترفض مشاعره وتخبره أنها لن تقوم بنفس الغلطة مرتين، وبرغم أنه يحاول استغلال ابنائهم لكسب تعاطفها إلا أنها تصر على رفضها وتخبره انه سيقوم بتركها عندما تطعن في السن وتصبح عجوز من أجل أخرى أصغر وأجمل.

وتتغيب فاطيمة عن الجامعة لعدة أيام، والذي يجعل الدكتور حازم يقرر الذهاب للاطمئنان عليها برفقة أيمن، ليهرع أيمن عند وصولهم لمنزل فاطيمة أولا لينبهها لتتنكر حتى لا يكشف حقيقة كونها امرأة في الثلاثينيات ولديها طفلين.

تعود كارما للمنزل اثناء تواجد الدكتور حازم ولكنها تفاجئ والدتها بأنها تعرف اسم فاطيمة وتتظاهر بأنها خالتها أمام حازم، لتخبر عايشة ابنتها كل ما حدث معها والقصة الكاملة حول ما فعلته بالجامعة، لتصارحها كارما كذلك انها ذهبت للتقديم للعمل كموديل دون اخبارها مع صديقتها داليا.

والذي يتسبب في شجار بينها وبين داليا بعد أن تخبرها ان تبتعد عن أولادها وأنها ليست والدتهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من عايشة الدور بذهاب أصدقاء فاطيمة بالجامعة مفاجأتها في منزلها بدون سابق انذار.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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مسلسلات رمضان 2025 مسلسل عايشة الدور عايشة الدور الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور دنيا سمير غانم

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