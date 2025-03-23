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الأسعار تبدأ من 100 جنيه، إقبال على شراء كحك وبسكوت العيد في طنطا (فيديو)

إقبال على شراء كحك
إقبال على شراء كحك وبكسوت العيد في طنطا

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تشهد محال الحلويات والمخابز في مدينة طنطا حالة من النشاط والإقبال الكبير من المواطنين على شراء كحك العيد والبسكويت، إذ يُعد ذلك من العادات والتقاليد الراسخة التي يحرص المصريون عليها في الاحتفال بالعيد.

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وأكد المهندس طه سعيد، مدير مخبز مطاحن وسط الدلتا بطنطا، أن الإقبال هذا العام ملحوظ، حيث يتوافد الأهالي بشكل مستمر لشراء كحك العيد بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

وأوضح أن أسعار الكحك تبدأ هذا العام من 100 جنيه للكيلو، حيث يبلغ سعر الكحك السادة 210 جنيهات، وكحك الملبن 210 جنيهات، بينما يباع بسكويت الطعوم بسعر 180 جنيهًا. أما البيتي فور المشكل فيبلغ سعره 250 جنيهًا، في حين يصل سعر البيتي فور بالمكسرات إلى 300 جنيه.

وأضاف أن سعر الغريبة السادة يبلغ 220 جنيهًا، بينما تباع الغريبة بالمكسرات بـ 280 جنيهًا، وكحك المكسرات بـ 280 جنيهًا، وقراقيش النواعم السادة بـ 100 جنيه، في حين يصل سعر كحك البيتي إلى 100 جنيه فقط، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا للأسر الباحثة عن الجودة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن المخبز الكائن بشارع الجلاء بطنطا يعمل على توفير كحك العيد بمختلف أنواعه، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان رضا الزبائن، متوقعًا زيادة الإقبال خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

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