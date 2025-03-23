حريق هائل يلتهم مائدة إفطار جماعي في طنطا واحتراق سيارتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق هائل اندلع في مائدة إفطار جماعي على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعي، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظةالغربية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين اشتعال النيران في مستلزمات الخيمة الخاصة بالمائدة، ما أدى إلى تفحم سيارتين ملاكي واحتراق 20 كرسيًا خشبيًا.

وقد تمكنت فرق الإطفاء بـ محافظةالغربية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة،

فيما أكدت التحريات الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي بسبب وصلة عشوائية من أحد أعمدة الإنارة القريبة من موقع المائدة.

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