الجمعة 28 مارس 2025
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جامعة دمنهور تنظم احتفالية بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات

جامعة دمنهور تكرم
جامعة دمنهور تكرم الأمهات المثاليات، فيتو

نظمت جامعة دمنهور احتفالية بعيد الأم اليوم وكرمت خلالها عددا من الأمهات المثاليات من مختلف قطاعات الجامعة، ونائبات مجلس النواب، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس إبراهيم - نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهلت الدكتورة سماح الصاوي القائم بأعمال عميد كلية الآداب، الاحتفالية بالترحيب بالحضور وضيوف الجامعة الكرام، معربة عن  سعادتها بانعقاد احتفالية عيد الأم تكريما للأمهات لعطائهم وتفانيهم تجاه أسرهن ومجتمعهن، وذلك في رحاب كلية الآداب لما للكلية من دور عظيم في تعزيز القيم الإنسانية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن تنظيم الاحتفالية يأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على تكريم المرأة تقديرا لمسيرة العطاء والجهود العظيمة في تربية الأجيال الجديدة، ومن خلال المسؤولية المجتمعية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحرصه الدائم على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة  والاحتفال بالأعياد والمناسبات المجتمعية المصرية والعالمية. 

كما يعكس تقدير المجتمع الأكاديمي للدور الحيوي الذي تلعبه الأمهات العاملات في الجامعة، وكذلك في كافة جوانب الحياة، فهي من وهبت حياتها للعطاء والتضحية، زرعت القيم والمبادئ، وسهرت على راحة أسرتها فالأم نبع الحنان ومصدر الحب والدفء.

وأضافت "إبراهيم" أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو تذكير مستمر بفضل الأمهات ودورهن العظيم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

كما ألقت الطالبة نداء قصيدة شعرية رائعة ومؤثرة عن الأم ومكانتها، لاقت اعجاب واستحسان الحضور، وشهدت الاحتفالية توزيع الهدايا وشهادات التقدير على الأمهات الفضليات، تقديرًا لدورهن العظيم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

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