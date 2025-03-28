الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

 نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

 

أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة خلال 24 ساعة 

 وأسفرت الجهود  خلال 24 ساعة الأخيرة، التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب  عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي، و54 قضية في مجال الأمن العام، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

 

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 كما تم تنفيذ 270 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2745 مخالفة مرورية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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التهرب الجمركي الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات هجرة غير الشرعية قطاع أمن المنافذ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

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