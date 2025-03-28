استنفار أمني مكثف لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ، عن إجراء استنفار أمنى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقال المصدر الأمني، اليوم الجمعة - إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه كافة قطاعات الوزارة، برفع درجات الاستعداد القصوى؛ لتأمين احتفالات المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أن خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، اشتملت على عدة محاور، من بينها تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، وكذلك الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية.

وأشار المصدر، إلى أن الخطة تضمنت أيضا تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة الى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أى طارئ خلال الـ 24 ساعة.

وأضاف المصدر الأمني، أن الخطة اعتمدت أيضا على تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد.

وتابع أن الخطة راعت أيضا الانتشار الأمني المكثف بمحيط كافة المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، ولاسيما خلال فترة العيد، والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

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