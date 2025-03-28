الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

وزير الداخلية يعقد
وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه

عقد اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة خطة انتشار القوات على مستوى الجمهورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه لمراجعة خطة تأمين عيد الفطر المبارك
وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه لمراجعة خطة تأمين عيد الفطر المبارك


 

وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه لمراجعة خطة تأمين عيد الفطر المبارك

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كما وجه وزير الداخلية، باليقظة التامة لحماية أمن الوطن والمواطنين ومراعاة البعد الإنسانى عند التعامل مع المواطنين.

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