رئيس مياه القناة: الانتهاء من تغيير كابل محطة جنيفة وتشغيل طلمبات المستقبل

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال تغيير الكابل الرئيسي المغذي لعنبر طلمبات المرشحة بمحطة مياه جنيفة القديمة، كما تم الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات الغاطس لمحطة صرف صحي المستقبل، ودخولها الخدمة وإصلاح محابس السحب المحطة.



تغيير الكابل الرئيسي لعنبر طلبات محطة مياه جنيفة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه جميع أعمال تغير الكابل الرئيسي المغذي لعنبر طلمبات محطة مياه جنيفة، تمت بواسطة رجال محطات المياه، كما تم الانتهاء تماما من أعمال صيانة طلمبات الغاطس لمحطة صرف صحي المستقبل ودخولها الخدمة وإصلاح وصيانة محبس السحب لطلمبة رقم 3 ودخولها الخدمة وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

رفع كفاءة المحطات

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي القناة، علي رفع كفاءة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف رفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي، لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة.

تشكيل فرق الطوارئ

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع المواقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم التأثير علي انقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات.

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

جانب من أعمال الصيانة،فيتو

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



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