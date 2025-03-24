رئيس مياه القناة: خطة طوارئ كاملة استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اليوم الإثنين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والمتمثلة في انتظام العمل بجميع المحطات سواء مياه الشرب أورفع ومعالجة الصرف الصحي وشبكات، وإلغاء الإجازات بالنسبة للقيادات، والعمل بنظام النوبتجيات بجميع المواقع الهامة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الشركة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى أحداث مفاجئة خلال أجازة أٔيام عيد الفطر، بالاضافة الي غرفة طوارئ تعمل علي مدار 24 ساعة، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات والعمل علي الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

تواجد الكميائيين ومنع الإجازات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، تواجد الكيميائيين بجميع المعامل التابعة للشركة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل ودار العبادة بصورة مستمرة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، بالاضافة الي الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" والعمل علي حلها في مدة زمنية وجيزة، استمرارا في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

انتهاء اختبارات المحولات

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، انه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل بمحافظات القناة الثلاث" السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من مديرى محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع للتأكد انها تعمل على مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.

مراجعة خطط الانتشار الفورية

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفورية لسيارات شفط المياه عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" مع تواجد مديري القطاعات والمناطق ومديري الإدارات بالشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.



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