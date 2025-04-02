4 تكليفات من محافظ الجيزة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية

أعلنت محافظة الجيزة عن زيادة أعداد الأطباء النوبتجيات في الأقسام الحرجة بجميع المستشفيات، مع توفير أسرة إضافية في أقسام الطوارئ والجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الطوارئ الصحية التي تهدف إلى رفع كفاءة المستشفيات وضمان سرعة الاستجابة للحالات المرضية الطارئة.

رفع جاهزية المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرات المستشفيات في التعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى، خاصة في الأقسام التي تستقبل الحالات الحرجة، كما تم زيادة عدد الفرق الطبية المناوبة على مدار 24 ساعة لضمان تقديم الرعاية اللازمة دون تأخير.

وأوضح محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أنه تم توفير أسرة إضافية في أقسام الطوارئ والجراحة العامة والعظام والرعاية المركزة والحروق استجابةً لزيادة أعداد الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات.

تعليمات مشددة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية

ووجه محافظة الجيزة تعليمات صارمة لإدارة المستشفيات بضرورة:

زيادة أعداد الأطباء المناوبين في الأقسام الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية دون أي نقص.

رفع جاهزية غرف العمليات والعناية المركزة لاستقبال الحالات الحرجة في أي وقت.

التنسيق مع فرق الإسعاف لضمان نقل المرضى بسرعة إلى المستشفيات القريبة.



نداء للمواطنين وخطوط الطوارئ

ودعت المحافظة المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن لمديرية الصحة في حالة الحاجة إلى أي مساعدة طبية عاجلة، مؤكدة أن جميع المستشفيات تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات الطارئة، كما أكدت استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

يأتي هذا القرار في إطار التزام محافظة الجيزة بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يضمن الاستجابة الفورية للحالات الطارئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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